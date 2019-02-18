吃湯圓噎到 千萬不要用手挖

2019-02-18

記者魏瑾筠／桃園報導

明天就是元宵節，許多民眾都會吃湯圓，但是Ｑ彈的湯圓，若未細嚼慢嚥、一不小心可能會噎到，甚至危及性命。林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師吳昌騰提醒，不少民眾以為噎到當下，應該趕快幫對方把異物挖出，但其實此舉適得其反，嚴重甚至恐送命。

吳昌騰表示，曾有就讀小學四年級的女童，往空中扔出與湯圓差不多大小的塑膠球再用嘴巴接，不料球卻卡進食道內，女童母親焦急地用手想把球挖出，沒想到球反而越陷越深，女童送醫急救後仍回天乏術。

「小小顆也是會致命！」吳昌騰說，老人、小孩較容易發生吞嚥不慎，吃湯圓卡氣管的意外，此時千萬不能用手去挖，建議民眾若只是部分阻塞，旁人可以施以「哈姆立克法」，站在患者正後方，用手環抱患者腹部，雙手握拳抵住上腹部後，多次往內、往上按壓，利用瞬間力量增加腹胸腔壓力，試著把梗塞住的食塊吹彈出來，便可能在黃金時間內搶救寶貴性命。

吳昌騰提醒，50歲以上的民眾及孩童，分別因吞嚥功能退化及未發育完全，容易噎到，因此食用湯圓前，應該慎選湯圓的大小，不要吃太大顆的湯圓，且吃湯圓時要細嚼慢嚥，並且盡量不要邊吃邊講話或嬉戲，以免湯圓掉入氣管導致阻塞。

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