元宵回暖好賞燈 最大滿月相伴爭輝

2019-02-18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕明天就是元宵節，氣溫回升可賞燈、還有大滿月爭輝！台北市立天文科學教育館表示，今年元宵節當晚十一時五十四分，恰逢今年度最大滿月。元宵節遇上最大滿月是一九○○年至今首見，錯過的話下次得等到二○八一年。

台北市立天文科學教育館表示，元宵節為農曆正月十五，但滿月發生的時間可能在農曆十四至十七，所以元宵節不一定能遇上滿月，再加上月球是以橢圓形軌道繞地球公轉，時近而遠，即使元宵節為滿月，還必須剛好是全年中離地球最近的一次滿月，才能成為最大滿月。

元宵節也是本週氣溫最暖的一天，中央氣象局預報員林定宜表示，今明兩天東北季風減弱，但受到華南雲雨區東移，水氣增加，北部、東半部降雨機率增加，中南部也會有零星短暫陣雨。北部、東半部雲層稍厚，賞月機率較小，中南部雲層較薄，賞月機會較大。

氣溫方面，北台灣高溫將比昨天回升約五度，高溫約廿五、廿六度，元宵節當天北台灣溫暖舒適；中南部高溫則甚至可達卅度、卅一度。

週三台灣附近水氣減少，是各地的降雨空檔；不過，週四、週五將有道鋒面掠過台灣北部海面，北部、東半部又會有短暫陣雨，中南部山區也有零星雨勢。

氣象局預告，週末又會有另波東北季風增強，北部、東北部又會轉為濕涼，大台北地區全天氣溫都在廿度以下。

中南部未來一週高溫都維持在廿八到卅度，但要留意日夜溫差大。

另，今起到週五的夜晚清晨西半部、金馬地區容易有低雲或濃霧影響能見度，提醒交通往返民眾要多加留意。

一週天氣預報

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