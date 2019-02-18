八通關古道東段 發現「巨木森林」

2019-02-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為尋訪「台灣最高的大樹」，專長附生植物研究的農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君，二月初組探勘隊深入中央山脈，在花蓮卓溪鄉清八通關古道東段發現一處原始森林，東西寬約一公里、南北長八百公尺，「整座森林都是超大的巨木」，包括三棵台灣杉、一棵雲杉等高逾六十公尺的巨木，還有森氏櫟、威氏帝杉等，堪稱「巨木森林」。

三棵台灣杉、一棵雲杉高逾60公尺

徐嘉君二○一四年爬過司馬庫斯的「台灣杉三姐妹」後，催生二○一七年「台灣杉等身照片拍攝計畫」，更開始尋訪「台灣最高的大樹」。她偶然間看到本報二○○八年報導，玉管處的清八通關古道探勘隊伍二○○七年底在清八通關古道馬戛次托溪上游，發現十二人無法合抱的台灣杉巨木，令她心心念念想去尋訪。

徐嘉君去年三月巧遇熟悉花蓮中級山的資深山友賴銓淵，獲得「清八」東段的ＧＰＳ航跡，十月再透過二○一四年受玉管處委託調查清八通關古道東段的張嘉榮團隊，得知曾經過巨木森林，還留下照片。最後透過成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁團隊，調閱巨木森林附近山區，以「空載光達」拍攝的樹冠層高度模型資料，鎖定三棵大樹。

巨木探勘小隊五人組在農曆年假出發，從馬博橫斷切進清八通關古道，七天走了七十多公里、上上下下高程超過一萬二千公尺，二月六日抵達海拔二三五○至二五○○公尺處的巨木森林，空氣中瀰漫著厚厚的腐植層與苔蘚混合的香氣。

一行人發現，三個座標果真都有巨木。依光達的高度數據，最高的六十四公尺巨木是台灣雲杉；另二棵分別是六十三公尺、六十二公尺的巨木則為台灣杉。探勘隊也找到了二○○七年底發現的台灣杉巨木，樹圍十一．一公尺，似曾遭雷擊，樹頂已折斷，估原本高度也逾六十公尺。

得以一圓探訪巨木夢想，徐嘉君感謝一同探勘的夥伴及提供幫助的朋友，也希望持續探索島嶼的故事。

  • 清八通關古道巨木森林中發現最高的大樹是這株高達六十四公尺的雲杉，高度數字是由成功大學測量系「空載光達」的數據，現場未實際測量。（徐嘉君提供）

    清八通關古道巨木森林中發現最高的大樹是這株高達六十四公尺的雲杉，高度數字是由成功大學測量系「空載光達」的數據，現場未實際測量。（徐嘉君提供）

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