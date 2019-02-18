八通關古道東段 發現「巨木森林」

2019-02-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為尋訪「台灣最高的大樹」，專長附生植物研究的農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君，二月初組探勘隊深入中央山脈，在花蓮卓溪鄉清八通關古道東段發現一處原始森林，東西寬約一公里、南北長八百公尺，「整座森林都是超大的巨木」，包括三棵台灣杉、一棵雲杉等高逾六十公尺的巨木，還有森氏櫟、威氏帝杉等，堪稱「巨木森林」。

三棵台灣杉、一棵雲杉高逾60公尺

徐嘉君二○一四年爬過司馬庫斯的「台灣杉三姐妹」後，催生二○一七年「台灣杉等身照片拍攝計畫」，更開始尋訪「台灣最高的大樹」。她偶然間看到本報二○○八年報導，玉管處的清八通關古道探勘隊伍二○○七年底在清八通關古道馬戛次托溪上游，發現十二人無法合抱的台灣杉巨木，令她心心念念想去尋訪。

徐嘉君去年三月巧遇熟悉花蓮中級山的資深山友賴銓淵，獲得「清八」東段的ＧＰＳ航跡，十月再透過二○一四年受玉管處委託調查清八通關古道東段的張嘉榮團隊，得知曾經過巨木森林，還留下照片。最後透過成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁團隊，調閱巨木森林附近山區，以「空載光達」拍攝的樹冠層高度模型資料，鎖定三棵大樹。

巨木探勘小隊五人組在農曆年假出發，從馬博橫斷切進清八通關古道，七天走了七十多公里、上上下下高程超過一萬二千公尺，二月六日抵達海拔二三五○至二五○○公尺處的巨木森林，空氣中瀰漫著厚厚的腐植層與苔蘚混合的香氣。

一行人發現，三個座標果真都有巨木。依光達的高度數據，最高的六十四公尺巨木是台灣雲杉；另二棵分別是六十三公尺、六十二公尺的巨木則為台灣杉。探勘隊也找到了二○○七年底發現的台灣杉巨木，樹圍十一．一公尺，似曾遭雷擊，樹頂已折斷，估原本高度也逾六十公尺。

得以一圓探訪巨木夢想，徐嘉君感謝一同探勘的夥伴及提供幫助的朋友，也希望持續探索島嶼的故事。

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