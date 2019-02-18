郵政修法未上路 報考宜新舊法規都詳讀

2019-02-18

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政今年預計招考二二九五人，即將於三月十六日舉行筆試，但重點考科的郵政法，去年底三讀修法至今未上路，有考生憂心投訴，考試答題不知該依循新或舊條文。中華郵政解釋，考題將會註明提示，但建議考生新舊法規都詳讀，了解修法背景。

3月中招考 考題會註明

中華郵政今年預計招考正取一七五○人、備取五四五人，三月十六日筆試、五月初口試，預計五月十三日公布成績。中華郵政表示，錄取者將於明年底前陸續進用。由於中華郵政去年加薪三％，最高起薪可達每月四．五萬元。

不過，屬重點考科的郵政法，去年底甫修法通過，修正內容包括郵政專營權、普及性與毀損賠償等，但行政院尚未公布新法施行日期，目前仍沿用舊法。而中華郵政日前公告，甄試筆試相關科目的測驗內容，以最新法規條文為準。

但有考生反映，郵政法部分條文已修改卻未實施，筆試若考實務應用面的內容，不知以何為依歸。中華郵政發言人郭純陽表示，出題為出題老師權責，但若題庫為新法版本中已公布但尚未生效的內容，試題將特別註明提示考生，不會混淆。

他並指出，就法制面來說，修法有背後意義，考生也應了解為什麼這樣改、熟知修法前後背景，就中華郵政公司立場，建議考生詳讀新、舊條文，充分了解。

根據郵政法部分條文修正內容，郵政專營權規定任何人不得遞送明信片、郵簡，首度明訂範圍為重量五百公克以下、或單件資費不超過基礎郵資十三倍，目前約一○四元，民間業者違反，罰鍰提高為二十至一百萬元，並按次處罰。

另外，修法也規定民間郵件遞送業者，應在函件封面標示業者名稱、商標或其他可識別符號，若發生路邊丟棄郵件等情形，較方便追究責任。而為保障國民基本通信權益，民間業者不送的函件，中華郵政均提供服務，達成普及化任務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/