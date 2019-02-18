總量調控 頂大憂被減招 ／學者︰替人才找新出路

2019-02-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對教育部對博士、碩士、學士等招生名額採總量調控，各校仍觀望，頂尖公校擔憂被強制統一減招，恐不利領域發展；私校則看出調控是為了多管道減招，以因應少子化。學者則建議，上中下游都該思考，應與經濟部、科技部等合作，更替高教人才找新出路。

成大校長蘇慧貞說，過去受限社會氛圍，博士班名額遭統刪，但高教應朝自由市場看競爭力，台灣危機是整體研發產業沒和人才鏈結，博士生和碩、學士畢業的薪水差不多，建議應從產業未來卅年來思考布局，逐一檢討各領域博士班人才是過剩還是不足。

台大註冊組主任李宏森分析，招生名額如鐵板一塊，並牽動各學系的經費、師資、資源等，官方要調整，需詳細規劃，不能全用註冊率，基本學科仍有存在必要，不論博士、碩士或學士都相同。

實踐大學校長陳振貴指出，到一○九學年，高教將再面臨少子化海嘯，新生人數恐再少二萬五千多人，教育部要各校調控名額，應是多管齊下在逼各校減招，除了招生名額，註冊率也綁了私校獎補助款，低於八成到六成要扣卅％到五十％不等；但真正王道是拓展生源，境外生如中生、國際生、僑生等都該多招攬才能解決問題。

清大教務長戴念華指出，這些年博士班名額調降，有助篩選不適合學生，博士班應走菁英式教育，讓人人都成強將。但人才培養要考慮上中下游，博士班要增額，也要考慮有無足夠生源，不可一下子砍掉某科系，或一下子增加熱門領域。

前台中市教育局長顏慶祥指出，高教人才另一問題是外流嚴重，國內要注意留才環境建置，不能單看目前是否博碩士過剩而定，國際市場瞬息萬變，讓大學自我調控是好的，但要小心短視近利。

中興大學特聘教授武東星指出，大學在人才培育應擺脫學制框架，可讓優質學士生提高水準，讓其專題具碩士論文水準等，吸引產業界；產業端則應主動把幹部送到大學念博士，帶入公司研發，一舉數得。

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