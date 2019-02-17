避免誘發因子 酒糟控制非難事

2019-02-17

文／羅棋守

酒糟又稱玫瑰斑，是一種常見的臉部慢性發炎皮膚病，常以臉部泛紅為表現，並可能伴隨臉部丘疹及膿皰（圖1）、皮膚微血管擴張等症狀，而在男性患者鼻部較易出現皮膚腫塊變化（酒糟鼻）。

臉部慢性發炎皮膚病 又稱玫瑰斑

酒糟侵犯眼部時，常造成患者眼睛不適，如乾澀、搔癢、刺痛等症狀。這些症狀除了造成患者不適外，因為表現在臉部，常常影響患者的社交生活，並擔心疾病無法緩解或有效控制，心中的焦慮、不安及失望更深深影響了患者的心理健康，而心理情緒往往又牽連著酒糟病情的起伏，導致惡性循環。

發生酒糟的原因不明，但目前推論與個人先天體質、也就是基因相關，而後受到後天環境的刺激如紫外線、不當的雷射光療、熱源、蠕形蟎蟲寄生（圖2）、壓力而發病，造成皮膚免疫系統及神經、血管功能失調。

近一、兩年來，因為許多藥物及光療儀器針對相關的致病機轉相繼被發展出來並引進台灣，為過去對傳統藥物反應不佳的患者，帶來了曙光。可針對患者個別的酒糟型態，擬出一個精準的治療計畫，大部分患者在1至3個月的治療期後，通常就能穩定控制病情。

如針對丘疹膿皰型酒糟患者，往往是與毛囊中的寄生蠕形蟎蟲的增生有關，建議患者尋求專業的皮膚科醫師作進一步的顯微鏡化驗，如蠕形蟎蟲數量有增加的情況，則建議塗抹ivermectin殺蟎蟲成分的藥膏治療（圖3、圖4）。

針對泛紅型酒糟患者，往往與皮膚的神經、血管活性過高相關，可以搭配口服藥物及必要時可使用具血管收縮效果的brimonidine凝膠控制。對於長期穩定控制而言，則建議使用光療，如彩衝光或染料雷射。

酒糟如同許多慢性病，像慢性關節炎或偏頭痛，屬於體質性疾病，雖然無法終身根治，但並非絕症，只要好好配合專業皮膚科醫師治療，對症下藥，保持正面的態度面對疾病，避免生活中的誘發因子，急性發作期終究會過去，一定可穩定控制，甚至脫離藥物。

（作者為台中市羅棋守皮膚科診所院長）

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