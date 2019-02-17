認知訓練 別把失智者當局外人

2019-02-17

文／林家如

在門診常接到認知障礙患者（失智）的評估，許多家屬表示因為發現患者記憶變差、常忘東忘西、擔心外出迷路，不放心讓他處理事情。常常就貼心的幫他打理好所有的事情，舉凡吃藥、三餐、家事等大小事都由家屬一手包辦。

延緩功能下降 多刺激大腦

其實如果病人不是重度以上的失智，或是有嚴重精神行為問題，我都會建議家屬在人力可負擔的狀況下，試著讓患者參與一些活動、生活事務，增加認知刺激、訓練大腦。

有越來越多研究顯示，不論是健康老人，或是失智患者，透過運動、認知訓練，能有效避免或延緩認知功能的下降。

認知障礙（失智）有不同類型與嚴重程度，主要評估的面向包括6項認知功能：學習與記憶能力（短期、長期記憶）、語言表達與理解能力、執行功能（計畫、組織能力）、社會認知（與他人互動、社交判斷）、知覺動作（使用物品、辨識物品，感官與運動功能的整合運用）、複雜性注意力（專注當下、持續性注意力）。

多參與社交 一起參與討論

◎每個人的生活環境、習慣、背景都不盡相同，須依個別狀況給予適當安排，最好是能將訓練融入生活。例如：

●平常若有一起看電視，可與患者討論劇情，讓他回憶一下劇情發展到哪裡？最近有什麼新聞？

●家中有小朋友，可讓患者跟小朋友一起遊戲，或閱讀簡單的繪本。

●參與家中事務，如協助家事活動、計畫三餐內容、討論需添購哪些生活用品、計畫假日出遊行程等。

●依患者興趣，在身體狀況允許下，規律運動，如參加社區公園的早操、慢跑。

● 鼓勵參與社交活動，如社區開設的各種課程、社區旅遊等。

此外，一些特定機構，失智照護機構、長照中心，也會邀請專家舉辦相關演講，或認知訓練課程，針對不同認知障礙程度提供合適的訓練方式。民眾若至醫院進行認知評估時，也可與醫師、臨床心理師討論適合患者的認知訓練活動。

除了關注病人，負責照護的家屬也要記得好好照顧自己，適時的喘息、調劑身心，不要讓自己也累倒了。

（作者為高雄長庚醫院臨床心理師）

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