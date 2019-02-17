除夕送急診 年中出國玩 心房顫動 裝完節律器趴趴走

2019-02-17

記者蔡淑媛／台中報導

65歲的魏先生貨車司機退休，去年春節大掃除後呼吸急喘、虛弱不已，除夕送急診，初二又送醫，確診罹患心房顫動，已造成輕度心衰竭，去年6月裝置心臟節律器後，7月就到瑞士遊玩，配合規則服藥，生活一樣多采多姿。

台中榮總心臟內科醫師鄭諭聰指出，心房顫動是心律不整疾病常見情況，年齡老化和抽菸是主因，70歲以上罹病約7%，嚴重心律不整患者需裝置心臟節律器、去顫器等植入式心臟電子儀器，但有2、3成患者感到排斥，認為會有異物感、不方便等誤解，等到病情更嚴重才裝置，甚至已經中風。

鄭諭聰說，現在植入式心臟電子儀器體積小，可監測心跳，心跳異常發出電流刺激救命，幾乎不會影響生活，也有健保給付，建議「該裝就裝」，而且以心房顫動來說，早期會心悸，但患者不一定會注意到，後來變成陣發性心跳不穩，建議有這類情況儘早就醫，否則中風機率增高。

魏先生擔任貨運司機30多年，戒菸20多年，但菸齡30年，去年除夕大掃除，擦個地板氣喘吁吁、頭暈虛弱，心跳忽快忽慢，送急診確診是心房顫動，心跳每分鐘會跳到200下，慢時只跳30下，多次昏倒。

魏先生除了服用抗凝血和節律控制藥物，也接受體內節律器植入手術，出院後還出國旅行，鄭諭聰說，患者出國前確認機器正常和規則服藥，病情和心跳控制穩定，一樣能好好出遊。

台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整提醒，心悸、胸悶、呼吸喘、曾昏倒、心跳不規則民眾，應及早就醫檢查是否有心律不整問題，避免猝死風險。

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