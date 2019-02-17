日本麻疹疫情擴散 出遊前先接種疫苗

2019-02-17

記者吳亮儀／台北報導

228連續假期快到，許多民眾安排出國旅遊；疾病管制署發布訊息提醒，日本的麻疹和德國麻疹疫情持續，建議民眾出發前先評估接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

麻疹與德國麻疹疫情嚴重

今年日本累計至第5週共148例麻疹病例，是自2013年以來同期最高，病例分布以三重縣49例最多，其次為大阪府43例；日本去年也發生德國麻疹疫情，全年病例數約2900例，是近10年次高，且該起疫情延續至今。今年至第5週已累計367例德國麻疹病例，以東京都101例最多，其次為神奈川縣57例及千葉縣37例。

接種MMR最有效

麻疹與德國麻疹傳染力極強，根據疾管署資訊，孕婦在懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%機率會受到感染。

疾管署表示，預防麻疹與德國麻疹最有效的方式是接種MMR疫苗，目前國內提供滿1歲及滿5歲的幼兒各一劑公費MMR疫苗；15歲到49歲的育齡婦女若經檢測為德國麻疹抗體陰性，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所接種公費MMR疫苗。

其他民眾若是1981年以後出生的成人、且計畫前往日本，建議出發前先洽醫師評估自費接種MMR疫苗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/