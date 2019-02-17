《健康聚寶盆》骨質疏鬆症 無聲的殺手

2019-02-17

文／陳冠誠

「醫師，我的媽媽現在愈來愈駝背，站都站不直！」很多民眾都以為人年紀大了，就會愈來愈駝背，以為這是正常老化的現象。其實老年人的駝背有很多是因為骨質疏鬆導致的脊椎壓迫性骨折所造成。

老年人駝背 大多因為骨質疏鬆

人體骨骼的骨質大約在20-30歲達到高峰，之後會逐漸下降。特別是女性在停經後，因為荷爾蒙改變，流失速度更為快速，很容易會有「骨質疏鬆症」。

骨質疏鬆症常被稱為「無聲的殺手」，因為骨質疏鬆症是沒有症狀的，一旦出現症狀時，往往就是骨折，造成相當嚴重的後果。

目前在骨質疏鬆症的診斷，最常使用的就是可以中軸型的雙能量X光吸收儀（DXA）來測量，當T值≧-1.0時為正常骨量（normal）；T值介於-1.0到-2.5之間為骨質缺乏；而T≦-2.5時則診斷為骨質疏鬆症；合併骨折時可稱為嚴重性骨質疏鬆症。

飲食補鈣 適度運動可降低骨折

針對骨質正常或骨質缺乏的老年人，建議應該在飲食中進行補充，每日要攝取800IU維他命D及1200mg鈣，來維持骨質，避免骨質疏鬆。然而若是已經進展到骨質疏鬆症，則單以飲食補充是不足夠的，需再加上骨質疏鬆藥物的使用，才可有效增進骨質並避免骨折。

很多人不知道的是，運動也是相當重要的，根據研究發現，運動可以降低骨折及延緩其發生的時間。

骨質疏鬆症患者建議應採用負重有氧運動及阻力訓練的方式進行運動，合併平衡訓練運動，並避免高衝擊性活動及有過多扭轉脊椎的運動，像是重量訓練、登階、舞蹈、體操、登山、球類運動、健走或慢跑，都是相當建議的運動。

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/