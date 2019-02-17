沒錢做親子鑑定 無法入籍／台菲混血3姊弟 淪「幽靈學童」

2019-02-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉台、菲混血的鍾姓三姊弟，分別為十三歲及十歲女兒、十一歲兒子，本應上學受教育，但因當粗工的父親拿不出錢可以進行DNA親子鑑定，完成認領手續，使得三姊弟二○一四年來台後，一直無法上學，待在家中由菲籍生母瑪麗陪伴，成為「幽靈學童」。

苗栗縣教育處表示，這三名孩子因尚未入我國籍，學校無法得知，但已通知鍾家所在學區學校提供協助及準備，以利後續入籍後課業銜接、補強課程。

三姊弟的父親鍾姓男子是獨子，十六年前父母幫他娶了中國籍妻子，但婚後不睦，鍾男離家流浪到菲律賓工作，結識瑪麗，生下兩女、一子。後來鍾男得知在台老母生病，二○一四年初先返台照顧，半年後把瑪麗及兒女都接來台灣。去年四月，鍾母過世，才與失聯多年的中國妻聯繫上，完成離婚手續。多年來，瑪麗無法與鍾男登記結婚，而三名子女是在菲律賓出生，除非辦理認領，否則無法入籍台灣。

但認領須具備DNA親子鑑定，一個孩子的鑑定費用是八千到一萬元，鍾男負擔不起。他說，一家五口全靠他做粗工維生，他做一天一千七百元，有做才有收入，根本沒有多餘的錢。

鍾男開春後到高雄工作，妻兒留守簡陋的老舊平房，長女因疑似發展遲緩，見到陌生人甚至會躲在房間內哭叫，老二長男、老三么妹則很活潑。

中文不好的瑪麗在家與兒女說英語，難得有外人來訪，長男嘰哩呱啦說個不停，顯得聰明機靈，被問到「想不想上學？」他說：「想！將來想當工程師。」並秀出一支智慧型手機，「它原本是壞的，被我修好了！」

公館鄉民代表周逢甲已聯繫公館鄉公所等相關單位給予協助，盼能早日完成親子鑑定，完備三名孩童的認領作業，讓孩子儘快接受教育。

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