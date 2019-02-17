年後缺蛋漸緩和 蛋價應不會再漲

2019-02-17

彰化蛋場芬普尼複檢合格 業者︰傷害已造成

〔記者吳亮儀、楊心慧、陳冠備／綜合報導〕去年底天氣冷導致雞蛋減產，加上需求大增，全台雞蛋供應缺口每天高達一○○萬顆，日前又爆彰化順弘牧場雞蛋檢出芬普尼殘留超標；農委會主委陳吉仲昨天受訪時說，這是個案、且複檢有合格，國內不會因此事件而缺蛋。

奶、蛋品檢驗 防檢局研議縮短期程

這次驗出芬普尼超標雞蛋，一月時就已送驗，卻拖到前天檢驗結果才出來，農委會防檢局局長馮海東表示，會研議縮短乳品及蛋品的採樣到檢驗期程，希望未來可在一週內出爐。

防檢局說明，過去採樣後可能會放置一至二天，完成一批雞蛋場採樣之後，才送給實驗室檢驗，未來希望當日採樣完先送進實驗室，縮短採驗期程 。

陳吉仲說，順弘牧場的雞蛋是第一次被驗出芬普尼超標，因有做溯源系統，檢驗出來後立刻知道來源以及銷售地點，也馬上通知食藥署做後續管制和下架。

每月進蛋成本增2萬多 早餐店喊苦

蛋商同業公會理事長高傳謨表示，過年後缺蛋情形逐漸緩和，蛋價應不會再漲。但早餐店業者則表示，雖然缺蛋狀況逐漸緩和，蛋價還是一樣貴，每個月進蛋成本多二、三萬元，長期下來實在吃不消。

家樂福、全聯等大賣場沒使用該牧場雞蛋。家樂福指出，家樂福重視產品履歷，會去了解雞的生長環境，避免發生食安問題。

彰化縣順弘牧場雞蛋，一月底被抽驗出農藥芬普尼殘留量超標，一三六．五箱雞蛋封存下架，十三日複驗雞蛋芬普尼殘留量，檢驗結果均為陰性，管制雞蛋已放行。業者喊冤，不解複驗通過為何還公布，上百箱雞蛋被視為毒雞蛋，蛋商不敢購買。

「傷害已經造成！」業者不滿的說，芬普尼也是一種農藥，雞場旁邊有農田，農民除蟲灑農藥時藥劑飄散到雞場也難以察覺，且公布前檢驗都通過，不解政府為何仍公告。

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