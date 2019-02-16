男童「下面脹脹的」 疝氣「跑」出來

2019-02-16

文／蕭子玄

小智（化名）就讀小學三年級，熱愛體育活動，更是校內短跑高手，但近月來站立時總覺陰囊鼓脹，跑步時「下面脹脹的」，似乎有東西要跑出來，反而躺下睡覺時，不適感就消失，父母得知後相當慌張，赴醫確診為小兒腹股溝疝氣，經手術治療後，小智又恢復活潑的模樣，讓父母開心說：「可以安心過年了！」

在台灣，小兒腹股溝疝氣發生率約3%，小孩疝氣大多是先天構造問題，男童的睪丸位於胚胎時，會從腹腔內經過腹股溝開口，再移到陰囊，若連接腹腔內外的鞘突沒有順利閉合，出生後一旦腹腔壓力增加，會漸漸將鞘突撐開，此時就形成疝氣囊，一旦疝氣囊無法自行退回腹腔時，男童就會感覺睪丸上方有鼓脹感。

運動或咳嗽時 睪丸上方有鼓脹感

雖然女童的生理構造不包含睪丸，但身體結構仍有相同的開口，若沒有完全關閉，出生後也可能造成疝氣，而女童發生疝氣的比例約為男童的1/5。

小孩疝氣的症狀與大人相同，當腹部壓力大時，如運動、哭泣、咳嗽等，腹股溝會腫一包，唯有平躺時，疝氣內的器官會自動回到原位，但若躺著甚至用手推時，疝氣腫塊都無法回到原位，就代表可能有嵌頓型疝氣滑出體外卡在鞘突，必須儘速處理，以免造成小腸缺血壞死。

小孩疝氣開刀方式和成人稍有不同，不需要置放人工網膜，只要經鼠蹊部切一個約2公分傷口，將突出的組織推回腹腔，切除疝氣囊後再修補鞘突即可，手術時間比成人短很多，術後傷口會藏在皮膚皺摺處，不需拆線，多數孩童隔天就能恢復一般生活作息，但術後一週儘量不要從事激烈運動，才能讓傷口順利復原。

腹股溝疝氣開刀 避免嵌頓型疝氣

因腹股溝疝氣的發生不可逆，若被診斷出腹股溝疝氣，建議安排開刀進行修補，才能避免發生嵌頓型疝氣，以免腸子壞死，甚至引發敗血症。

（作者為亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師）

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