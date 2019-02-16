少女腹痛2月沒說 卵巢水瘤拖到16公分大

2019-02-16

記者蔡淑媛／台中報導

一名16歲少女腹部悶痛2個月，但羞於啟齒，直到上個月夜裡突然劇痛掛急診，發現左側卵巢長出卵巢囊腫腺瘤（俗稱卵巢水瘤），並且有16公分大，佔滿骨盆腔。醫師緊急為她手術切除水瘤，並保留卵巢；醫師提醒，水瘤愈大，惡性機率愈高，不要輕忽。

卵巢囊腫腺瘤佔滿骨盆腔

台中醫院婦產科醫師黃一文指出，卵巢水瘤分為功能性的水瘤，為排卵後黃體產生，會隨月經週期消失；另一種為病理性水瘤，從卵巢上皮組織長出，不會消失，發生原因不明，好發於中年女性，且形狀愈不規則、愈大，惡性機會愈高。

這名就讀高一的少女，下腹悶痛已經2個月，今年1月的半夜突然急性劇烈腹痛掛急診，經超音波掃描發現巨大的卵巢水瘤，從骨盆腔已經長到腹部的肚臍處，有16公分大。進一步做電腦斷層檢查初步排除為惡性腫瘤，緊急微創手術抽吸囊液後，摘除水瘤，保留下卵巢，術後病理報告也確診為良性。

另一名18歲女大學生則是月經不規則就醫，發現腹部有巨大水瘤，也是16公分大，佔據整個骨盆腔到肚臍的位置，上月趁寒假時手術切除，為良性腫瘤。

5公分以下 可追蹤觀察

黃一文說，卵巢水瘤好發於中年婦女身上，但今年一個月內連續有2名年輕女孩罹病，且都拖到變巨大水瘤，因而提醒民眾注意。

黃一文說，卵巢水瘤即使為良性，如果太大可能扭轉、破裂，嚴重恐會卵巢破裂、腸沾黏，提醒婦女腹部不適、膨出，要及早就醫，5公分以下可追蹤觀察，但太大或有症狀則要評估手術。

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