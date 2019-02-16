10大死因之7 肺阻塞最愛老菸槍

2019-02-16

文／姜伯頴

慢性阻塞性肺病（COPD）簡稱肺阻塞，這是呼吸道長期發炎、阻塞，以致氣體不能通暢進出，其中包括「慢性支氣管炎」與「肺氣腫」兩類型。

分慢性支氣管炎與肺氣腫兩類型

根據世界衛生組織統計，全球每年有310萬人死於肺阻塞，排名世界第4大死因。在台灣，肺阻塞也居10大死因第7位，每82分鐘就有1人死於慢性下呼吸道疾病；而40歲以上成人每6人就有1人罹病，且菸齡愈高，風險越大。

長期吸菸已被證實是肺阻塞最常見的危險因子，即使二手菸、環境菸害的接受者，也可能增加肺阻塞的發生。年齡也是重要危險因子，因為肺臟衰老會逐漸喪失功能、降低對環境壓力與損傷的反應力，尤其40歲以上男性是好發族群。還有基因及肺部的生長發育情況，都是肺阻塞的危險因子。

肺阻塞的典型症狀為咳嗽、咳痰、慢性且漸進的呼吸困難。有症狀的人，尤其高風險族群，應接受檢查，及早治療。雖然肺阻塞尚無法根治，卻能有效預防控制，不吸菸與及早戒菸就是最好的策略，而及早發現、治療則可減緩症狀及惡化速度。

穩定期肺阻塞的藥物治療包括吸入型藥物（如支氣管擴張劑、類固醇）及口服藥物；較嚴重的病人，則可能需要居家氧氣治療或呼吸器治療。另外，戒菸、疫苗注射、營養照顧和肺部復健等非藥物治療，均有助改善病程和生活品質。

所有肺阻塞病人均建議施打流感和肺炎鏈球菌疫苗，尤其流感疫苗能減少肺阻塞的急性發作，降低併發重症及死亡的機率。

高風險族群 及早治療可有效控制

肺阻塞病人也是營養不良的高風險族群，應定期監控營養狀態，以免引發惡病質、肌肉減少症和體重減輕，進而導致肺功能和運動能力下降，增加急性惡化的風險。營養補充可增加病人體重、改善呼吸肌強度及整體健康、生活品質。但肺阻塞患者進食宜少量多餐，以免餐後飽足感致呼吸困難。

肺部復健可改善肺阻塞呼吸困難的症狀，提高生活品質，減少住院風險，對於藥物無法處理的問題，如運動機能不全、社會孤立感、憂鬱、肌肉耗損或體重減輕等，也可給予適當強化。

肺阻塞雖已有藥物能改善症狀及生活品質，但病人肺功能仍會隨著時間持續惡化，甚至演變成呼吸衰竭，必須仰賴呼吸器維生。末期肺阻塞病人必要時可考慮緩和安寧療護，接受身、心、靈全方位的整體照護。

（作者為永和耕莘醫院胸腔內科醫師）

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