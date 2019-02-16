VR人體解剖教學 清大新課程夯爆

2019-02-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕VR虛擬實境不只應用在遊戲、電影，還能運用到人體解剖教學。

清華大學醫學科學系最近購入十套VR虛擬實境人體解剖系統，新學期增開「人體解剖虛擬實境教學」課程，馬上爆滿，學生用頭戴式VR眼罩及手持式搖桿，揭開人體肌肉、骨骼、血管、神經及腦部、眼球等，直說好逼真！

虛擬實境 可反覆互動練習

清大生命科學院醫學科學系主任陳令儀說，醫科系是培養研究臨床醫療器材、藥物及疾病病理的人才，人體解剖學是醫學科學教育基礎，但可供學習解剖的大體有限，傳統的人體生理與解剖學課程通常採平面書籍、簡易教具或觀看影片方式進行，很難讓學生有仿真的立體空間感；採用VR虛擬實境人體解剖系統，學生可反覆互動練習，有助提升學習成效。

大四生徐越明去年曾參與國防醫學院開設的「人體解剖學實驗」，透過VR虛擬實境人體解剖系統，更能了解人體構造，例如看到眼球鞏膜、角膜、脈胳膜、水晶體等，還可旋轉看到眼球背面，是大體解剖做不到的。

學生孫仲甫也分享，VR解剖系統能幫他把各器官系統整合在一起，清楚看見各器官的相對位置，了解藥物如何被吸收，通過血管、血腦障壁到神經系統等過程。

陳令儀說，未來會與資工學院合作，研發具有「觸感」的VR解剖系統或開發結合虛擬實境設備與生理檢測的醫療器材，讓VR解剖系統更符合實用需求。

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