7次免費兒童健檢 逾2成沒善用

2019-02-16

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署提供七歲以下的兒童共七次健檢，例如異常疾病篩檢、代謝檢查、牙齒塗氟等；不過仍有超過兩成的家長沒帶小孩完整利用，甚至有二四五一名兒童從未使用過任何一項保健、篩檢，國健署認為，這可能是潛在高風險家庭，近期將做家庭訪視。

我國零到七歲孩童共約一百四十五萬人，國健署昨天公布統計，根據去年追蹤年滿七歲兒童使用情形顯示，二○○九年出生正常體重的孩子到七歲前，從未使用兒童預防保健服務者約一．五％；七次篩檢服務平均利用率近八成，也就是仍有超過兩成兒童的家長沒完整使用；而前四次（一歲前）健檢、篩檢都沒使用的人數更高達六六七七人。

恩主公醫院兒科醫師許登欽指出，從臨床經驗來看，這些從未接受過健檢、篩檢的兒童，非常可能生長在潛在高風險家庭。國健署副署長游麗惠說，以過去在縣市服務經驗，從未使用兒童預防保健服務的家庭，確實有可能與社經地位、來自高風險家庭有關，但也有可能是父母出國，往返兩地頻繁，來不及帶孩子接受檢查。

國健署將結合衛生局進行家訪

游麗惠說，這些從未帶小孩做健檢家庭細部資料，如家庭收入、地理分佈等，還要進一步分析，會再結合各地方衛生局協助電訪或家訪。

國健署舉例說明指出，「小碩」（化名）在一個月大時做第一次兒童預防保健，醫師發現小碩的肚臍出現異常的分泌物，轉介進一步診斷檢查，結果發現小碩「臍腸系膜導管未關閉」，馬上安排手術治療，讓小碩避免受到大腸桿菌感染而導致腹膜炎，這是健檢有幫助的好案例。

國健署依兒童發展時程補助提供七歲以下七次兒童健康檢查，檢查項目包括生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（聽力、眼睛、口腔檢查）、發展評估（粗動作、精細動作、語言表達），透過平常的觀察與紀錄，及主動與醫師討論，就能清楚了解小孩的發育是否正常。

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