人物側寫》王國材唱囚鳥 盼旅客別再被困

2019-02-16

這次華航機師罷工談判中，交通部政次王國材意外成為焦點，他高ＥＱ、有耐心，交通專業、談吐帶點鄉土味，折衝協調讓雙方折服，罷工能落幕，他功不可沒。

華航勞資達成共識停止罷工後，交通部長林佳龍讚揚王國材不僅是鋼鐵人，更是鋼鐵英雄。連續主持四場勞資協商座談會，幾乎兩天沒有睡覺的王國材，達成任務、心情很好，應要求唱起「囚鳥」。他說，談判過程中，一直想到這首歌，歌詞「我是被你囚禁的鳥」很寫實，感覺交通部與旅客被罷工困住，希望能趕快脫離。

王國材說，第一場協商會他建議雙方針對疲勞航班一條一條談，但工會不同意、轉身要走；第三場開放直播後，工會終於同意逐條協商。「沒開放時，雙方都較情緒化，有媒體進來就變得理性，願意好好坐下來談。」

有媒體進來 雙方較理性

此次罷工談判，王國材的協調能力使他政治行情看漲。但王國材表示，日後若有勞資爭議，還是希望循各縣市政府勞動局或勞動部處理，不要再找上交通部。

（記者鄭瑋奇）

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