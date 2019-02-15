《健康充電站》健康講座

大林慈濟醫院副院長林名男接受洪鈞培文教基金會邀請，2月17日上午10時至12時，在新北市立圖書館3樓演講廳（新北市板橋區貴興路139號）主講「預防保健．快樂生活」。
洽詢電話為（02）2395-5211洪鈞培文教基金會、（02）2953-7868新北市立圖書館。
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