植入式心臟電子儀器 化身知心好友

2019-02-15

記者蔡淑媛／台中報導

11歲的蘇小妹多次昏倒，去年9月休克送醫，發現罹患先天性心臟病，心室心律不整，因此裝置心臟自動去顫器，且規則服藥治療，但仍發病，加上個性容易緊張，因此加入遠距監測照護，透過無線傳輸定期將心律數據上傳，讓醫師隨時掌握病況，並調整藥物。

台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整指出，心跳過慢、過快或心衰竭病人，裝置植入式心臟電子儀器，包括心律節律器、體內自動去顫器或心臟雙控再同步節律器患者，儀器會記錄心徑或病徵，但往往3至6個月回診到醫院才能判讀分析，可是高風險患者可能已經症狀嚴重，甚至難以彌補。

謝育整說，近來植入式心臟電子儀器可加入「遠距照護系統」，讓病人在家將儀器儲存的心律數據，定期加密傳送至醫療院所，醫療人員可監測分析、隨時掌握病況，也能即時傳送訊息通知患者，減少不必要的門診及住院，而且一旦病人有緊急發生的心律不整，也會即時傳送；國外研究顯示，可提升高風險患者4年存活率53%。

台中榮總另一名50多歲台商患者罹患肥厚性心肌病變，險些猝死，裝置體內去顫器、服藥治療，並加入遠距監測照護，今年1月院方監測到心律不整發病而主動聯繫，原來是前一天忘記服藥，經提醒規則服藥也恢復正常了。

加入遠距照護 定期上傳心律數據

中榮心臟血管中心主任吳茲睿建議，植入式心臟電子儀器高風險患者可加入遠距監測照護，不過每個月自費3000元。

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