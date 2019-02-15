不菸不酒、排便正常 健檢揪出腸癌

2019-02-15

記者吳亮儀／台北報導

曾經從事工程行業的林先生退休後，每年都會健檢，且平時不菸不酒，排便也正常，但在7年前年初確診直腸癌第2期，治療後，病情穩定，沒想到之後癌細胞復發且擴散至肝臟，接受針劑化療卻釀成二度腹部大出血，前後住院將近2個月。

林先生與醫師溝通後，改用新型口服化療藥，病痛終於獲得改善，生活也變得比較有尊嚴，平時還可以外出喝咖啡，讓自己好好放鬆一下。

台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚醫院大腸直腸外科教授陳鴻華指出，大腸直腸癌連續11年是國人好發癌症的第1名，其中超過4成以上屬於晚期患者，每天平均有16人因此失去生命。

新型口服化療藥 造福晚期病友

陳鴻華表示，早期腸癌的治癒率高，但晚期患者也不該放棄希望，目前有很多的治療武器，即使是後線治療也有副作用較低的新型口服化療藥可供選擇，能幫助晚期病患有較好的生活品質、活得更久。

他強調，晚期腸癌患者如果前線治療效果不佳，若接續後線治療，可較僅接受前線治療者擁有較長的存活時間。

北醫附醫副院長暨血液腫瘤科主任李冠德強調，對於晚期腸癌患者的治療，前線藥物的目標是增加存活率，後線藥物則在於提升生活品質。

門診經驗發現，以往晚期腸癌患者在完成前線的針劑化療後，約3成患者有感於副作用太大，不願意身體和精神再受折磨，一聽到後線再打化療就搖頭拒絕。新口服藥問世後，經醫師評估和建議後，晚期患者願意嘗試後線治療的比例高達8至9成。

定期篩檢 有家族史者更要警覺

李冠德提醒，9成腸癌都是從息肉而來，建議應定期做腸癌篩檢，若有家族史者更要警覺、早期篩檢。

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