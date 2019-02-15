發燒誤當感冒 感染性脊椎炎險奪命

2019-02-15

文／鍾玉軒

50歲的蔡先生（化名）因下背部劇烈疼痛被送來急診，他蜷曲著身體側躺在病床上，痛到連要起身上廁所都沒辦法。他的右大腿和小腿也是又痠又麻。

經皮脊椎內視鏡手術 清創引膿

經過一連串的檢查，蔡先生的病因是有致命危險的感染性脊椎炎，趕緊安排「經皮脊椎內視鏡」清創及膿液引流手術，術後其疼痛及腿部痠麻的問題才獲得改善。

蔡先生說，近半年來下背部有些痠痛不舒服，原以為是太累或運動姿勢不良的問題，直到3個禮拜前發燒，原以為是感冒，沒想到高燒不退才就醫。

在其他醫院住院一個禮拜，燒是退了，但是找不到發燒的原因，只知道有菌血症的情形，出院後開始下背部越來越痛，吃止痛藥也不見改善，後來甚至出現腿麻。

蔡先生罹患感染性脊椎炎合併硬脊膜外膿瘍，脊椎裡面的膿瘍已經大到壓迫了神經，抽血發現，發炎指數高達20mg/dL（正常值應小於1）。在緊急接受「經皮脊椎內視鏡」清創及膿液引流手術後，右腳症狀消失，背部疼痛也大為緩解，隔天已能穿著背架自行下床。

感染性脊椎炎其實相對少見，但是老年人、糖尿病患、免疫力較差或免疫力不全，吸毒者、接受靜脈注射及脊椎手術後等族群有較高的發生率。

脊椎感染的發病症狀變化多端，多數都會有發高燒的病史，危險的是，發燒時，常找不到原因，被當一般感冒來處理，如果沒有及時找到感染源頭是來自於脊椎，就可能造成更嚴重的骨髓炎或是形成膿瘍壓迫神經，甚至出現敗血症而導致死亡。

在治療上，脊椎感染一般至少需要6到8週的抗生素治療，一旦出現疼痛加劇或是出現壓迫神經的症狀時，就需要脊椎骨科手術的介入，需要打開脊椎清創且將膿引流出來。

但這些病人身體條件多半不佳，可能需要承受很高的手術以及麻醉風險，所以常常會陷入治療上的兩難。

幸好現在有了新式的「經皮脊椎內視鏡」微創手術，只需要局部麻醉，而且傷口只要1公分，術中同樣可以達到徹底的清創以及引流膿瘍，加上手術時間短，術後復原也快。

此內視鏡目前也廣泛應用在骨刺清除、坐骨神經痛減壓，或是脊椎退化性病變上。

規則使用抗生素 確實穿著背架

要強調的是，蔡先生在接受手術清創之後，得配合醫師的指示，規則使用抗生素避免感染復發，確實穿著背架，避免脊椎塌陷，而且要定期門診抽血追蹤，以確保治癒。

（作者為彰化秀傳紀念醫院骨科部醫師）

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