暖冬遊創百億效益 觀光局再推「春遊補助」

2019-02-15

〔記者李欣芳／台北報導〕暖冬旅遊補助方案帶動國內旅遊消費，行政院長蘇貞昌昨表示，交通部連續推動兩波暖冬旅遊方案，帶動全台旅宿業住房率成長二到三成，創造破百億元觀光效益，讓觀光產業及民眾相當有感。觀光局長周永暉說，預計於二月底或三月初提出春遊國旅補助方案，尤其針對四十歲以下青年自由行和樂齡團體旅遊都提供補助措施。

觀光局預計在今年第二季與第四季的國內旅遊淡季，推出淡季平日補助方案。周永暉表示，新的淡季不淡春遊國旅補助方案，二月底或三月初定案，主軸包括鼓勵四十歲以下的年輕人自由行，六十歲以上的樂齡族群以團遊為主，讓商圈、遊樂業、旅館業跟地方政府鏈結。

周永暉說，春遊補助方案也會結合台灣好行、台灣觀光巴士、台鐵和高鐵的優惠，搭配今年小鎮旅遊主軸，加強行銷台灣四十座小鎮，鼓勵民眾深度旅遊。

觀光局去年十一月、十二月推動「前進宜花東．高屏暖冬遊」方案，鼓勵民眾至宜蘭、花蓮、台東、高雄及屏東等地旅遊，推估一二六萬人以上受惠，住房率平均提升近三成，帶動超過四十八億元觀光效益。因成效佳，今年一月一日至卅一日又推動「擴大國旅暖冬遊」方案，擴大國內旅遊補助範圍，推估觀光效益超過六十七億元。

蘇貞昌表示，兩波暖冬旅遊方案帶動全台旅宿業住房率成長二到三成，未來如何持續進行此一有效政策，應及早研擬。此外，也請觀光局就過去推動所碰到的相關問題，如藉機浮報、哄抬、核銷不實等，積極有效改善。

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