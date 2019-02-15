一個綁架台大、貪財違法的校長

2019-02-15

記者鄒景雯／特稿

一月上旬，管中閔在一片爭議聲中上任台大校長。一月中旬，監察院以懸殊的比數通過其彈劾案。農曆年後，監察院公布了完整的報告，指出這位先生十幾年在三所大學兼課、兩個研究機構兼職、國泰金控等兩處兼顧問、更幫壹週刊每週撰稿，總計未申報兼職之收入達一八○○萬元。這位先生的長袖善舞、財源廣進、生冷不忌、包山包海，真的是把「院士」名銜發揮到極致，把公務員兼職規定視如敝屣，把兩岸油水撈個乾淨，委實是台灣大學的奇葩。

回顧台大校長的聘任案，經過一年爭議折騰，早就已經政治化、兩極化，一切正反意見都被簡化為藍綠對決，是非曲直無人理會。原本大家以為，教育部放行該聘任案後，就代表「藍綠爭議」的結束，可以理性分析問題了。但是管先生及其護航者卻不此之圖。使得我們必須對管中閔爭議的本質做概念性的釐清。

台大校長遴選的爭議可以粗分為兩類：一是管中閔的個人瑕疵，包括論文是否抄襲、是否非法兼職等；二是台大遴選的程序瑕疵，尤其是管與遴選委員蔡明興之間的關係，是否向遴選委員會及校務會議充分揭露的問題。教育部對於遴選程序的瑕疵，絕對有權導正。可惜的是，教育部的函令，台大完全不予理會，最後教育部全面棄守，唾面自乾，灰頭土臉。

在教育部「勉予同意」聘任案之後，教育部、台大、監察院、法院都可以好好檢視管先生違法兼職等指控。然而在監察院通過彈劾後，某些政客與媒體還是在「藍綠鬥爭」的盲目氛圍中扭打，忽略所有的客觀證據。連當初協助管處理台大與教育部聘用爭議的律師團，也「追加服務」，對彈劾案指指點點。照這樣的邏輯，凡是扯上管中閔的瑕疵都是藍綠鬥爭；凡是管中閔違法就質疑「為什麼不抓其他人違法」；即使證據確鑿了也硬拗成「歷史共業」。於是，所有涉及管中閔違法失職的爭議，全都歸為藍綠。台灣怎麼會陷入這種「硬拗到底只為掩護一人」的社會氛圍？

關於管中閔諸多違法兼職、四處奔波覓財，暫且不談，只就監察院彈劾揭發的一項：其在經建會、國發會主委任內，每個月以固定報酬為壹週刊寫社論來討論。有人說許多大學教授、政府官員也寫社論。沒錯，社論是有大學教授在寫，但是有聽說大學教授轉任部會首長還在定期寫涉己事務社論的嗎？有人說寫社論不是兼職。沒錯，按篇計酬的不定期寫者的確不是兼職，但是每個月固定領取五萬元就是對雜誌社有定期供稿義務的「約聘主筆」，這不是兼職什麼是兼職？管中閔的護盤者扯出一拖拉庫的他例，但是有哪一個部會首長以社論常態性吹捧自己、常態性貶黜同僚的？拿藍綠擋箭，搞到這種不辨是非，不知羞恥的地步，真是慘不忍睹。

即使退一萬步不談遴選瑕疵，不談監察院彈劾，大學主管也該超越藍綠，應有基本的「人和」。但是管中閔先是辱罵整體民進黨（而非特定個人）吃銅吃鐵吃台大，又去雲嘉參加純粹政黨競選活動，再以輕蔑的理由拒絕國家機關依法約詢，綁架最高學府，遂行其鬥爭抗衡。這樣的匹夫粗鄙、這樣的投機取巧、這樣肆無忌憚地以杏壇為基地、牟取個人利益，台大還有前途嗎？

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