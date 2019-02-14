台商菲國染麻疹 曾搭北捷走春

2019-02-14

記者林惠琴／台北報導

到菲律賓旅遊注意！我國衛福部疾管署昨公布新增一例境外移入麻疹，為北部30多歲男性台商，曾赴菲律賓工作，衛生單位已掌握相關接觸者共127人，但個案在春節可傳染期間，曾搭乘北捷、到新北市新店碧潭風景區等地，民眾若有相關活動史，要做好自主健康管理。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名台商今年1月曾至菲律賓馬尼拉市近郊的阿拉邦工作，返國後於2月2日出現發燒與喉嚨痛症狀就醫，5日全身陸續出疹，進而就醫通報檢驗確診麻疹，現已出院並解除隔離。

目前衛生單位已掌握個案包含親友、同事等相關接觸者共127人，將持續監測至2月27日。但個案可傳染期間正值春節連假，2月1日、3日、4日有北捷搭乘史，以及到內湖區星巴克與一些餐廳、碧潭風景區等地，因此疾管署提醒，若民眾有相關活動史，要自主健康管理18天，出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，並主動告知接觸史。

今年累計12例 9例境外移入

疾管署統計，國內今年累計12例麻疹，其中9例為境外移入病例，感染國家為菲律賓5例與越南4例，另3例國內感染。

疾管署強調，菲律賓已通報逾4300例麻疹，其中70例死亡，主要發生於首都區、卡拉巴松區、呂宋區、西維薩亞斯及北民答那峨；其他我國鄰近國家包含中國、泰國、印尼、越南與印度，也持續有病例發生，民眾應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒前往流行地區，成人可於出國前2至4週前往旅遊醫學門診，諮詢評估是否接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

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