人工植入單胚胎 喜懷同卵雙胞胎

2019-02-14

文／郭鴻璋

最近有一對夫妻，先生56歲、太太42歲，為了求子到本院就醫。由於先生年過半百事業有成，卻無子嗣，覺得一定要有一個小孩繼承衣缽。

因只想要一個小孩，植入前先做了胚胎染色體檢查，僅植入一顆染色體正常的胚胎。在驗孕當天看到一顆妊娠囊，卻在驗孕後第二週看見了兩顆妊娠囊，再經過一星期兩個妊娠囊相連在一起，各有一個胎兒均有心跳。

雙胞胎的形成過程分為兩種：同卵雙胞胎和異卵雙胞胎。其中異卵雙胞胎是有兩個受精卵；同卵雙胞胎是指一顆卵子受精之後自動分裂成兩個胚胎發育，分裂的時間則決定了絨毛膜和羊膜囊的數量。一般常見的同卵雙胞胎為一個絨毛膜腔有兩個胎兒共用一個胎盤一個羊膜，是在受精後7天才分裂，機率為1/250；雙絨毛膜雙羊膜雙胞胎更少見，可能是在受精後4天內就分裂且易誤以為是異卵雙胞胎，但只要分裂的時間夠早，子宮內羊膜囊和胎盤的形式跟異卵雙胞胎實在是難以區分。

但當受精卵在第12-14天的分裂過程不完全，或因為程度不夠均勻適當，導致兩個胚胎之間不完全獨立，出生時兩個個體之間或多或少互相纏繞，即俗稱的「連體嬰兒」，學名「連體雙胞胎」，平均機率約為20萬分之一。

本院首次遇到植入一顆胚胎卻形成雙絨毛膜雙羊膜的同卵雙胞胎，因胚胎在很早期就分裂，故形成如異卵雙胞胎一般。看到兩顆妊娠囊，患者及先生十分訝異一個胚胎竟然會變成兩個小孩，因此了解胚胎著床位置、胎兒數目及是否有形成連體嬰的可能，懷孕早期超音波判讀及定期的產檢是不可忽視的。

（作者為好韻診所暨試管嬰兒中心院長）

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