甲狀腺眼病變 眼外凸險失明

2019-02-14

記者蔡淑媛／台中報導

59歲的顏先生2年前因罹患甲狀腺機能亢進合併自體免疫疾病，出現眼病變，眼窩脂肪增生和眼外肌肉肥厚，不但左眼球如金魚眼般外凸，視力也從1.2掉到0.5，有失明風險；直到去年12月透過內視鏡輔助導航系統，進行眼窩減壓手術，才逐漸恢復。

顏先生昨天表示，甲狀腺眼病變讓他因斜視、複視，無法開車、看書報、走路易跌倒，與人說話總是鼻孔對人斜視，才能稍微看清；曾接受類固醇治療，效果也有限，直到接受眼窩減壓手術，讓他術後終於能看清楚，也能開車，免於失明風險，自己也調整飲食變清淡、多運動，減輕免疫疾病。

眼窩減壓手術 視力逐漸恢復

中國醫學大學附設醫院眼整形科主任張丞賢指出，顏先生就醫時，眼壓高，有失明風險，因此為他進行兩階段手術。先是去年10月手術調整眼外肌肉，改善斜視和複視，12月透過內視鏡輔助導航系統，內視鏡從鼻竇深入眼窩底部，打開眼窩骨和抽取眼窩脂肪減壓，讓眼球後退、不再外凸，術後，顏先生的視力也逐漸恢復。

張丞賢說，眼窩長腫瘤或是婦女常見的鼻淚管阻塞，可藉由內視鏡輔助導航系統經鼻腔手術，讓醫師可精準下刀，避免傷及眼球、腦部，不過導航系統的耗材要自費。

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