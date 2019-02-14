蘭嶼護理師撫卹案 銓敘部火速通過

2019-02-14

符「冒險犯難」最高等級 家屬欣慰

〔記者劉力仁、陳賢義、李欣芳／綜合報導〕蘭嶼護理師蔡邑敏搭黑鷹墜機罹難，銓敘部遲遲未核發撫卹金，各界砲轟銓敘部官僚，銓敘部昨天緊急邀集因公審查小組召開臨時審查會，通過蔡邑敏符合原公務人員撫卹法第五條最高等級「冒險犯難」，將儘速發給撫卹金，蔡邑敏也可入祀忠烈祠。

將儘速發給撫卹金 可入祀忠烈祠

銓敘部部長周弘憲表示，經會中委員詳細檢視相關資料，且邀請飛安專家協助討論後達成共識，蔡邑敏為搶救病患生命，於夜間執行空中轉診隨機救護任務，其客觀條件確實存有高度不確定之風險及死亡可能性，在蘭嶼夜航飛安風險比平時高出數倍，蔡邑敏執行任務而殉職，認定符合冒險犯難的給卹標準，除給予一次撫卹金外，另給予加給撫卹金，金額為一次撫卹金的五成。對此一案件引起社會的紛擾，周弘憲也再次表達歉意。

迅速修正還給邑敏公道 蘇揆肯定

行政院長蘇貞昌昨肯定銓敘部說：「銓敘部立刻做修正，我覺得非常好。」他也要求所有公務人員，做事情要從人民角度出發。

一○七年二月五日，蘭嶼一名八十一歲長者吃藥時噎到，需要急救。空勤總隊派遣一架UH-60M型黑鷹直升機前往蘭嶼載送病患，當天深夜十一時起飛不到三分鐘，直升機就墜海失事，正駕駛員、副駕駛員、機工長、病患、病患家屬及護理師蔡邑敏六人罹難。

蔡邑敏母親楊秀菁昨天感謝政府給予邑敏的肯定與榮耀，也還她一個公道。楊秀菁泣訴，愛女上了飛機就是把生命賣出去，要以因公殉職區分兩階段追發，她絕對無法接受。她與丈夫都是退休公務人員，都養得起自己，但是要還給邑敏一個公道，結果翻轉當然很欣慰。

楊秀菁說，邑敏真的很勇敢，也非常認真，感謝所有給予關心的人與單位。

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