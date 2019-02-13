脖子腫痛以為落枕 竟罹肺腺癌第4期

2019-02-13

記者陳建志／台中報導

45歲的張小姐日前因覺得脖子卡卡、腫痛就醫，原以為只是單純落枕，先吃止痛藥和放鬆劑治療，但過了3、4天，症狀未改善，經安排電腦斷層和X光檢查，發現左側淋巴結腫大、左下肺葉有陰影，確診為肺腺癌第4期，癌細胞並已擴散到頸部淋巴，目前接受標靶藥物治療中。

亞大醫院胸腔內科醫師戴芳銓表示，這名患者到院前已接受過電腦斷層檢查，發現左側淋巴結腫大，研判不單純，安排胸部X光檢查，發現左下肺葉有2公分陰影，進一步安排電腦斷層切片和細針抽吸，確診為肺腺癌第4期。因患者不菸、不酒，且作息正常，得知罹癌無法接受，研判長期在通風不良的廚房，或與近年空污有關。

戴芳銓表示，因肺腺癌第4期無法透過根治性手術治療，目前以標靶藥物治療，並考慮加上抑制血管新生藥物合併治療，希望能達到最佳控制效果。

頸部淋巴擴散 標靶藥物治療

戴芳銓提醒，若頸部淋巴腺發炎，直徑不會超過2公分，若超過2公分，且摸起來堅硬，就可能是惡性腫塊，且有80%是由肺部、咽喉、口腔、鼻腔等其他部位轉移而來；女性患者若在上鎖骨區發現腫塊，其原發癌則多為肺癌，這名患者到院時，就發現左側鎖骨已長了一個大包。

肺癌可分為小細胞癌和非小細胞癌，其中85%的肺癌是非小細胞癌，而腺癌又是非小細胞癌的常見類型，常發生於女性、沒有抽菸的民眾，因此類腫瘤的生長和轉移速度較慢，患者早期較不易發現任何症狀。

預防肺癌除戒菸、杜絕二手菸外，也要避免暴露在石棉產業、油漆製造業、金屬業等致癌環境中，因近年女性罹患肺腺癌的比例提高，建議煮飯時減少廚房油煙，並注意廚房的通風。民眾若到戶外運動，也可參考空污品質指標，平時並可透過多吃十字花科蔬菜，含茄紅素、胡蘿蔔素的蔬果，以及培養規律的運動習慣，提升身體的自我防護。

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