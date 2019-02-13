追劇多眨眼 防乾眼症糾纏

2019-02-13

文／李浩榮

一名30歲左右的女性上班族前來就診，指最近一個月迷上韓劇，晚上睡前都會躺在床上連看3-5集才會就寢；近日突然感覺雙眼視力減退，無法聚焦，甚至伴有畏光、燒灼感、眼睛睜不開等症狀。檢查後發現，眼球表面呈現嚴重的點狀破皮，在接受不含防腐劑的人工淚液及眼藥水治療，同時也修正不良的生活作息之後，症狀才逐漸獲得改善。

近年來乾眼症已不再是年長者的專利，無論是自身或環境中，任何使淚水分泌減少或過度蒸發的因素，都可能導致乾眼症的發生。

◎我們的淚液是由3層結構組成：

●油脂層

●水層

●黏液層

若淚液中的3種成分分泌不足或比例不均，就會導致眼球表面潤滑不足，繼而出現紅眼、乾癢、畏光、流淚、視力模糊、脹痛、刺痛、異物感，這些都是乾眼症的症狀。若未即時治療，長期反覆發生，會造成角膜穿孔，嚴重時甚至會導致失明。

目前乾眼症的治療，除了必須改善不良的用眼習慣之外，也要使用人工淚液來滋潤眼球表面，並搭配消炎藥水修復受損的細胞。然而對於部分較嚴重的患者，醫師會使用自體血清取代人工淚液治療，萃取自己血液中的各種生長因子，加強眼球表面的修復，避免過敏及藥物毒性等副作用。

在飲食上搭配補充堅果類、魚油等食物，才能重獲舒適而明亮的「生活視界」。

（作者為展欣眼科醫師）

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