準公托補助級距 3月底提改善方案

2019-02-13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院由各部會彙整「民怨調查表」並逐項解決，漸展現成效，繼五十萬元以下交易銀行不再嚴查身分、暖冬方案預撥款項給旅宿業者都已解決之後，政院正協調解決幼托準公共化政策補助爭議，此政策將進行微調，而老車淘汰計畫爭議，則可能以鼓勵代替禁止，入山證申請手續繁雜爭議，也將縮短流程以回應民怨。

老車汰換 以鼓勵代替禁止

行政院秘書長李孟諺昨表示，行政院準公共化托育補助的大方向不變，目前實施縣市約有五成的業者參加，有些托育業者反映教保員最低薪資要考量城鄉差距，不同業者的補助級距也建議調整，教育部正在評估，預計三月底可提出改善方案，希望提升參與率。

至於老車淘汰引發的民怨，李孟諺表示，調整方案仍在研擬中，但據了解，交通部有可能以鼓勵代替禁止，方案最快月底出爐。

行政院長蘇貞昌一月上任時要求各部會扛起責任，了解「哪些事情是一片好心好意卻造成民怨」；李孟諺日前請各部會盤點與人民相關的措施、研商如何改善民怨。各部會提報約七十幾項民怨意見，加上立委陸續轉達的，總共超過八十件，行政院收到後，指示各部會可以自行處理者盡快處理，需要跨部會協調者也加快腳步進行。

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