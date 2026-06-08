網紅師問學校最高樓層「被住院」 高市衛生局：個案同意無約束

國小網紅教師因負面情緒發言遭安置就醫住院，衛生局回應經專業評估及個案同意，且無身體約束。（記者許麗娟攝）

高雄市某國小一名網紅教師疑因遭受不斷的檢舉、調查和懲處等，近日在臉書發文詢問「學校最高的建築樓層？」而引發關切，經學校通報、市府介入關心，4日將該師安置就醫住院，高雄市衛生局今（8）日說明，就醫及住院過程均經個案同意，住院迄今並無任何身體約束情形。

該名網紅教師2024年底因遭指控對學生體罰、霸凌指控，事後調查皆不成立，但學校仍以「親師溝通不良」為由給予記過處分，甚至被打入不適任教師進行3個月的輔導，今年4、5月接連接到通知要召開考核會、教評會，甚至6月3日又要召開校園事件調查會議，讓他身心俱疲，因此出現負面情緒發文。

請繼續往下閱讀...

支持網紅教師的高雄市教育產業工會也為其發聲，認為老師遭受不斷的檢舉、調查和懲處，連調校求生之路都被惡意阻斷，怒批台灣教育的希望和良心何在？

由於該師目前被就醫安置引發網友熱議，對此，衛生局表示，個案因身心狀況，經專業評估後協助安排接受照護，就醫及住院過程均經個案同意，並已向家屬說明相關情形。醫療團隊持續提供適切照護與支持，個案住院迄今並無任何身體約束情形。

教育局於上週也曾說明，該師尚有案件於程序中，考量其已表達針對調查之負面情緒，且不斷在社群平台發布負面情緒文字，目前相關調查程序已先行暫緩，以確保當事人身心安全。針對校事會議運作實務，也將全面檢視，並提出改善精進，呼籲中央改革，以保障教師專業權益，回歸教育初衷。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法