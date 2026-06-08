計程車油價補貼 卓揆：加碼至1萬5000元

行政院長卓榮泰今（8）日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」。（行政院提供）

國際情勢影響油價，為協助減輕計程車營運負擔及維持正常服務，交通部推動計程車油價補貼措施，提供計程車加油每公升補貼5元，每車最高補貼6000元，已於5月13日起開放受理登記。行政院長卓榮泰今（8）日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，計程車油價補助加碼至1萬5000元。

卓揆指出，在能源供應方面，目前國內輕油供應穩定無虞，石油及天然氣庫存均高於法定安全存量。同時，今（2026）年6月至8月天然氣船期調度已完成，並提前部署冬季天然氣採購計畫，目前正持續辦理9月至12月天然氣採購事宜，以確保國內能源穩定供應。

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卓揆進一步表示，在國內汽、柴油價格方面，我國目前仍維持亞鄰最低價，並啟動專案平穩吸收措施，本週（6月8日至14日）汽、柴油價格維持不調整；另除工業用天然氣價格調漲5%外，6月份民生用電、天然氣及液化石油氣（LPG）桶裝瓦斯均不調漲，以兼顧民生需求及物價穩定。

在交通運輸方面，卓揆指出，政府持續推行交通運價平穩措施，包括大眾運輸票價凍漲措施延長為6個月，與國際或亞鄰相比整體維持平穩，以及計程車油價補助加碼至1萬5000元等，透過補助公路客運、計程車、國內船舶及國內航空等運輸業者，減輕業者與民眾負擔。

行政院副院長鄭麗君在會中說明，今年5月消費者物價指數（CPI）年增率為2.2%，高於4月的1.73%，主要係受到去年油料費及蔬菜價格比較基期偏低等因素影響，研判並非輸入性通膨所致。對此，卓揆表示，政府施政目標是維持3%以上經濟成長率，並將全年消費者物價指數年增率控制在2%以下，以避免物價上漲對民生帶來衝擊。雖然5月單月消費者物價指數增幅較高，但並非來自輸入性通膨因素，政府將持續密切關注市場變化，朝全年平均消費者物價指數低於2%的目標努力。

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