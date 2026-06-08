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    首頁 > 生活

    監院糾正養豬場廢棄物處理 台糖：3具體措施改善

    2026/06/08 17:28 記者王俊忠／台南報導
    對於監察院糾正台糖公司畜殖場廢棄物處理案，台糖公司今（8）日表示，已啟動全面性檢討，並完成相關內控管理制度，也將加速養豬場現代化改建。（資料照）

    對於監察院糾正台糖公司畜殖場廢棄物處理案，台糖公司今（8）日表示，已啟動全面性檢討，並完成相關內控管理制度，也將加速養豬場現代化改建。（資料照）

    對於監察院糾正台糖公司畜殖場廢棄物處理案，台糖公司今（8）日表示，已啟動全面性檢討，並完成相關內控管理制度，也將加速養豬場現代化改建。新式豬場均導入廢棄物循環再利用設備，以降低環境負荷，台糖會用精進治理、嚴謹管理，善盡國營事業的社會及環境責任。

    監察院近日公告糾正台糖公司有長達70年養豬歷史，為我國養豬大戶，卻未正式編列畜殖場清除污泥預算供所屬申請，致場內未經污水處理的豬糞尿廢水事業廢棄物，由場方自尋廠商處理，事後以多件材料小額採購、化整為零方式核銷，違反政府採購法等相關規定；另岸內畜殖場遭搜索出4隻斃死豬，任野狗啃食僅剩白骨堆置於場內，場方使用鏟斗車移動斃死豬未核實清點數量，斃死豬流向何方亦無人深究，政府所定化製程序形同虛設，豬隻數量管理極不嚴謹等情，均有違失，依法提案糾正。

    台糖指出，本案發生後，台糖立即啟動全面檢討，針對廢水污泥、斃死豬、環保設施操作，以及採購管理督導等面向做檢討改善，具體改善措施如下：

    1.強化污泥清運作業，改以開口契約統籌辦理，嚴格強化履約及污泥流向追蹤，並成立專責稽核機制，全面加強查核與驗收作業。

    2.落實斃死豬源頭管制，轄下各畜殖場增設密閉式暫存設施，建立斃死豬申報、清運及化製數量的勾稽制度，並積極配合地方政府加強流浪犬管理，以維護場區環境衛生及生物安全。

    3.加速養豬場現代化改建，新式豬場均導入廢棄物循環再利用設備，有效降低環境負荷，大幅提升資源再利用效益。

    台糖強調，有關本案另涉及司法調查部分，將全力配合並引以為鑑，深化內控與管理機制，持續提升豬場營運與環境管理品質，善盡國營事業的社會及環境責任。

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