台南重溪國小畢業巡禮有意思 認識家鄉、學習利他

柳營重溪國小畢業生為社區長者按摩肩頸、搥背舒緩疲勞。（學校提供）

台南市柳營區重溪國小15位畢業生今天（8日）展開社區巡禮，受到大雨影響，取消原訂單車騎乘，改由校方開車接送，走訪社區廟宇感謝神明庇佑，也到長照據點陪伴社區長輩，畢業巡禮以行動認識家鄉文化、服務他人，別具意義。

15位畢業生在校長吳建邦及師長帶領下，分成3組前往學區內的真武宮、順天府、明聖殿及法主宮等地方信仰中心參訪，透過與廟宇主委及地方人士交流，讓畢業生進一步了解家鄉的歷史脈絡與宗教文化，也藉此感謝社區長期以來對學校及學生成長的支持、感謝神明的庇佑。

請繼續往下閱讀...

畢業生也到柳營小腳腿關懷據點及日照中心進行服務學習活動，各組畢業生代表朗誦祝福語，向長輩表達感謝與祝福，現場氣氛溫馨。為陪伴長輩聊天，3組畢業生也發想和長輩互動模式，有的協助按摩肩頸、搥背舒緩疲勞，讓社區阿公阿嬤笑開懷。

畢業生有的準備適合長輩參與的遊戲，其中「終極密碼」由學生設計數字提示卡及遊戲看板，引導長輩在輕鬆的氛圍中動腦思考猜出數字，也有擲球趣，由畢業生帶領長輩進行投擲挑戰，將樂樂棒球投入籃子中，鼓勵長輩多活動筋骨、訓練肌耐力。

畢業生簡宥嘉、連崇耀說，畢業巡禮透過遊戲互動與陪伴交流，不僅增進世代之間的認識，也培養學生學習如何關心他人、服務社區。

重溪國小將在下週舉辦畢業典禮，吳建邦表示，畢業社區巡禮由畢業生從規劃、道具製作到現場帶領活動皆親自參與，透過走訪社區與陪伴長輩，留下別具意義的國小畢業回憶，也展現重溪國小長期推動在地教育與服務學習的成果。

擲球趣由畢業生帶領長輩進行投擲挑戰，沒力丟的還幫忙將樂樂棒球投入籃子中，氣氛溫馨。（學校提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法