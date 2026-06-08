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    首頁 > 生活

    山豬現身！大雨中破壞農作 受困屏東九如堤防農田泥沼

    2026/06/08 17:05 記者羅欣貞／屏東報導
    在大雨中破壞農作，被錏管卡住受困泥沼的山豬，農民通報。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

    在大雨中破壞農作，被錏管卡住受困泥沼的山豬，農民通報。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

    屏東縣九如堤防山豬橫行，破壞農作物，農民苦不堪言，族群龐大，九如鄉公所甚至公開徵求有經驗的山豬獵人協助，現已有10餘人報名，即將展開受訓，不料，今（8）日清晨就有農民發現到農田覓食的山豬受困在茄子園泥沼中，還被錏管卡住，立刻通報處理。農民表示，山豬通常都2、30隻成群出現，九如堤防已有至少數個族群出沒。

    屏縣九如鄉長藍聰信表示，今天一早6點多下著大雨，就接獲鄉民代表周秀緞代表及農民朋友通報，九如堤防農田有山豬出沒，他立刻前往現場了解狀況並協助處理，原來是一隻山豬受困在泥地裡，身體還被啞管卡住，動彈不得，雖然當時牠一時無法脫身，但山豬本身具有相當強的攻擊性，受到驚嚇或感受到威脅時，可能突然衝撞攻擊，危險性不容小覷。

    藍聰信表示，特別提醒農民朋友，近期若發現山豬出沒，千萬不要貿然靠近或試圖自行驅趕。尤其清晨、傍晚及天色昏暗時，視線不佳，更容易發生危險。建議等天亮後再進入農地，或與親友結伴同行，隨時注意周遭環境，確保自身安全，並通報鄉公所或縣府依照相關規定處理。

    九如鄉公所表示，本月初公開徵求有經驗的山豬獵人協助防治後，已經有13人報名，加上原鄉4名資深獵人，共有17人的名冊，鄉公所今日已送縣府報備，依法提出申請，近期將展開受訓。

    農業處本月初也說明，在接獲九如鄉公所反映後，洽詢林保署屏東分署，提供改良式獵具16組，由九如公所帶回供農民申請使用，並請原鄉資深獵人提供九如鄉防治經驗。若農民遇到山豬破壞農林作物，可向縣府申請防治野生獸類危害農林作物補助電圍網或電牧線圍籬，輔以改良式獵具捕獵，如有宰殺獵捕需求須事先向縣府申請，不可私自獵捕，違者可依野保法開罰。

    山豬在大雨中破壞農作，被錏管卡住受困泥沼，農民發現後通報。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

    山豬在大雨中破壞農作，被錏管卡住受困泥沼，農民發現後通報。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

    九如堤防山豬出沒，農田頻傳受害。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

    九如堤防山豬出沒，農田頻傳受害。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

    九如堤防山豬出沒，農田滿是被踐踏的腳印。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

    九如堤防山豬出沒，農田滿是被踐踏的腳印。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

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