全美28州認可台灣華語文能力測驗 美語言教育團來台交流

美國各州語言主管理事會（NCSSFL）訪團近日訪台。（圖由教育部提供）

台灣華語文能力測驗（TOCFL）持續獲得美國教育界採認，目前已有全美28個州教育廳將TOCFL列為申請雙語徽章（Seal of Biliteracy）的認可測驗工具。美國各州語言主管理事會（NCSSFL）訪團近日訪台，就語言教育政策、華語教育推廣及雙語人才培育等議題與我國交流，進一步深化台美教育合作。

教育部政次劉國偉今（8）日接待訪團時表示，在「台美教育倡議」架構下，雙方持續深化語言教育、教師專業發展及教育交流合作。其中，TOCFL獲美國28個州教育廳採認為雙語徽章認可測驗，是台美語言教育合作的重要成果，教育部將持續推動華語教育、教師專業交流及語言能力認證合作，進一步強化台美教育合作基礎。

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美國各州語言主管理事會訪團應邀於6月6日至13日訪台，由會長Cathleen Skinner率團，成員包括秘書Agnieszka Bourret、前會長Ann Marie Gunter及理事Lisa Harris等4位州級語言教育主管。這也是NCSSFL繼去年首次組團訪台後，再度來台交流，展現雙方合作持續深化。

NCSSFL是美國推動語言教育政策的重要組織，長期參與語言能力標準制定及雙語徽章制度推動，對美國K至12教育階段語言教育發展具有重要影響力。為持續推動台美語言教育交流，教育部委託高等教育國際合作基金會（FICHET）辦理相關合作業務，並於2023年與NCSSFL及全美各學區語言主管協會簽署合作備忘錄，建立制度化合作機制。

教育部國際司科長郭玲如說明，訪團將參訪中小學、華語教育機構及華語文能力測驗推動工作委員會（SC-TOP），實地了解台灣雙語教育、華語教學及語言能力評量推動成果，並就華語教師培育、教育交流及未來合作方向進行討論。

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