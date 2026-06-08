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    首頁 > 生活

    沈伯洋向「城市交通命脈」請益 提機車、腳踏車族痛點

    2026/06/08 16:40 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋拜會台北市機車公會。（記者方賓照攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋拜會台北市機車公會。（記者方賓照攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今天下午拜訪台北市機車公會，面對媒體詢問機車族、腳踏車族「痛點」，他提到路權與與天雨路滑問題，還有自行車道斷點，另指機車行是城市交通的命脈、微血管，透過座談請益，以利提出更為完整的交通政策。

    沈伯洋表示，機車行是城市交通的命脈，也等於是微血管，與機車族、後勤維修、各式各樣政策宣導息息相關，在台北是非常重要的一環，今天來到台北市機車公會座談，主要是討論檢測相關、政策宣導等問題，以利後續提出交通政策。

    媒體詢問機車族的痛點？沈伯洋指出，其實非常的多，包括路權、與天路滑問題，今天首站先從公會出發，了解機車行扮演的角色，再逐步推展到各式交通工具的權益，像是步行、機車、汽車等不同運具之間如何衡平，之後會提出完整政策說明。

    沈伯洋說，自己平常較常騎腳踏車，現今騎在自行車道時，其實也是在人行道（指的應是人車共道或人車分道）上，設計上容易產生斷點，不只是腳踏車，推娃娃車也會遇到很多困難。他認為，通學路有無辦法至少在學校周圍附近能夠連貫、自行車道能否連貫、能不能讓各式各樣無障礙使用者，在這個城市型走更安心且更便利。

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