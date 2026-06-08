郵差送信兼看顧！澎湖郵局攜手榮服處推動安心御老關懷網絡

澎湖郵局與榮服處合作，推動安心御老專案。（澎湖榮服處提供）

澎湖郵局與澎湖縣榮民服務處今（8）日攜手推動「安心御老」關懷服務網絡。正值梅雨季節，天候不穩、時有降雨，澎湖郵局長蔡南德、副局長謝馨慧與澎湖縣榮民服務處長余熙明、副處長林玉彩仍不畏風雨，前往訪視轄內榮民（眷），關心長輩生活狀況與實際需求，致贈營養穀粉，並結合郵政服務據點與投遞網絡，建構更綿密的郵務人員訪視關懷及防詐保護機制，深化對榮民（眷）關懷與照顧工作的重視。

榮服處長余熙明表示，此次與澎湖郵局合作，特別建立榮民（眷）專屬 QR Code關懷機制，提供郵務人員於送信及投遞郵件期間進行關懷訪視使用。當郵務人員訪視榮民（眷）時，可透過手機掃描專屬 QR Code進入安心御老系統完成打卡紀錄，即時回報訪視情形及榮民（眷）生活狀況，讓榮服處第一時間掌握長輩需求。

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若發現健康異常、生活困難或需進一步協助等情形，亦可透過系統即時反映，由榮服處啟動後續關懷與服務機制，進一步擴大服務觸角，建構更綿密的照顧網絡。

此外，榮服處及郵局雙方亦針對識詐與防詐工作建立合作模式。蔡南德局長表示，郵務人員傳送郵件，同時付出一份心力關懷獨居老人，櫃台同仁服務民眾時，常有機會接觸高齡長者辦理金融業務，未來若發現榮民（眷）有大額提領、異常匯款或疑似遭詐騙等情形，將在兼顧相關規範下主動聯繫榮服處，共同確認個案狀況，適時介入關懷與提醒，降低榮民（眷）受騙風險，守護長輩財產安全。

安心御老專案，除了佳節訪視外，並借用郵差力量關懷榮民情況。（澎湖榮服處提供）

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