滯留鋒面影響 阿里山林鐵9、10日預警性停駛

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，為維護行車安全，阿里山林鐵明、後天預警性停駛。示意圖。（資料照）

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，為維護行車安全，阿里山林鐵明、後天預警性停駛。

林鐵處今天發布新聞稿表示，依據中央氣象署預報資料，6月9日、10日滯留鋒面及西南氣流影響，大氣環境不穩定，易有對流發展造成短延時強降雨，中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。

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為維護行車安全，阿里山林鐵6月9日上午11時50分從阿里山開往嘉義之定期列車仍維持正常營運，其他本線（嘉義-阿里山區間）及阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3條支線之各班次列車均預警性停駛；6月10日全線預警性停駛。

後續將視天候狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間；已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。相關資訊請上林鐵網站查詢（http://afrch.forest.gov.tw）。

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