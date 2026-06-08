南投巧咖節端午連假登場 打造夏日嘉年華

南投巧克力咖啡節，安排千人手沖等大型活動。（圖由南投縣政府提供）

2026南投巧克力咖啡節，將於6月19日至28日在埔里福興溫泉區登場，今年巧咖節除了逾百家巧克力、咖啡精品與美食展售外，還有演唱會及煙火秀等大型活動演出，並安排電動自駕車乘坐體驗，讓遊客白天逛市集、品風味、玩體驗，晚上聽音樂、賞煙火，拋開煩悶的夏日，沉浸在如同嘉年華會的巧咖節歡樂活動氣氛中。

今年南投巧咖節以「販賣快樂的精品百貨」為主題，超過百家巧克力、咖啡、美食與特色品牌齊聚，從人氣名店到風格選物，一次滿足民眾味蕾與購物需求。活動期間每天下午有熱鬧踩街活動炒熱氣氛，晚間則邀請葉璦菱、徐懷鈺等歌手輪番登場演出，並安排璀璨煙火點亮夜空。

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南投縣長許淑華今在縣務會議表示，自從縣府將巧咖節改到埔里福興溫泉區舉辦後，造成非常熱烈的迴響，參與的廠商越來越多，縣府也持續精進，規劃了許多年輕朋友喜歡的活動與演唱會，希望吸引更多人造訪南投，縣府將舉辦2場巧咖節宣傳記者會，台北市長蔣萬安將參與12日的南投場記者會，屆時將由她和蔣市長現場示範手沖咖啡，希望藉由蔣市長的高人氣，將南投優質的巧克力及咖啡推廣到各縣市，也邀請全國民眾趁端午連假來南投旅遊，一起來參與巧咖節，感受南投的好山好水。

2026南投巧克力咖啡節，6月19日端午節在埔里福興溫泉區登場，將安排煙火秀。（圖由南投縣政府提供）

2026南投巧克力咖啡節， 將安排電動自駕車乘坐體驗。（圖由南投縣政府提供）

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