烏山頭水庫遊湖船卡沙洲意外吸引民眾朝聖 連日降雨已脫困

5月底因烏山頭水庫底大量沙土裸露，卡在沙洲上的觀光船，意外吸引民眾朝聖拍照。（記者劉婉君攝）

烏山頭水庫因今年以來降雨少，庫底大量沙土裸露，「石鋼琴」現身，上月底甚至還有1艘觀光船卡在沙洲上動彈不得，少見的畫面雖然令不少民眾擔憂起台南的水情，也意外吸引各地民眾朝聖，不過，連日來台南地區明顯降雨，該艘觀光船已經脫困，有民眾撲空，難掩失望神情。

烏山頭水庫集水區截至今（8）天下午4時止，累積雨量64.4毫米，目前水庫進帳約100萬噸出頭，庫底沙土裸露情形並無明顯改變，被民眾暱稱為「石鋼琴」的石塊位置也與5月底差不多，卡在沙洲上的觀光船則已經不在原地，而是回到碼頭。

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根據經濟部南區水資源分署監測資料，烏山頭水庫下午4時水位47.14公尺，有效蓄水量1194萬噸。2023年雖遇嚴重旱象，但當年休耕停灌，今年則已完成一期稻作供灌，因此水庫底部沙土裸露情形僅次於2018年。

觀光船卡沙洲的畫面曝光後，有不少民眾前往拍照朝聖，不過，上週五台南地區降雨後，該艘船隻即滑下沙洲，相關人員隨後也將船駛至碼頭停放，今天中午仍有民眾想要去打卡，但已看不到船卡沙洲的景象。

連日降雨，卡在沙洲上的觀光船已經脫困，停靠在碼頭。（記者劉婉君攝）

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