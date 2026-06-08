拋彩帶、挑扁擔！400位學子體驗難忘「客家成長禮」

拋彩帶、挑扁擔！400位學子齊聚臺灣客家文化館體驗難忘的「客家成長禮」。（客發中心提供）

客家委員會客家文化發展中心（以下簡稱客發中心）今（8）日在臺灣客家文化館，舉辦年度「客家㧡擔成長禮」，來自新北市、新竹縣、苗栗縣等14所學校、逾400位國小應屆畢業生體驗難忘的肩挑扁擔前行畢業儀式。

客發中心指出，今年活動重啟象徵責任與傳承的「㧡擔傳承」儀式，讓學子肩挑扁擔，體驗苗栗山城客家先民運送物資的生活記憶。此外，更首度規劃「彩願飛揚」儀式，全體師生高喊畢業宣言並拋出繽紛彩帶。現場也由銅鑼鄉文峰國小口琴隊伴奏，帶領全體學子以客語齊唱畢業歌，展現深厚的文化底蘊。

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客發中心主任謝勝信表示，成長禮自2016年開辦以來已陪伴超過6千名學子，成為地方重要的文化里程碑。他希望藉此讓孩子學會感恩、理解責任，更勉勵小朋友「在家多說客家話」，讓文化一代代傳承。

此外，客發中心暑假將推出以客家戲劇為主題的「做戲夏令營」夜宿博物館活動，詳細資訊可至客發中心官網或臺灣客家文化館臉書粉絲團查詢。

拋彩帶、挑扁擔！400位學子齊聚臺灣客家文化館體驗難忘的「客家成長禮」。（客發中心提供）

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