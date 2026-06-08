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    「盛夏紅寶石」上市了！南化農會運銷首日 到貨近3年最高

    2026/06/08 16:35 記者吳俊鋒／台南報導
    南化區農會啟動愛文芒果的運銷、收購，首日到貨量破萬公斤。（記者吳俊鋒攝）

    南化區農會啟動愛文芒果的運銷、收購，首日到貨量破萬公斤。（記者吳俊鋒攝）

    愛文芒果有「盛夏紅寶石」之稱，深受歡迎，已屆採收期，由於產量增加，南化區農會今天啟動共同運銷作業，協助穩定市場價格，首日到貨就破萬公斤，近3年來最高。

    南化區的芒果遠近馳名，栽培面積逾1250公頃，全市僅次於楠西、玉井，排名第3，超過7成是愛文品種，今年產量增加，農會運銷工作更形重要。

    預估今年芒果整體產量增加約3成，面對可能出現的市場賣壓，加上各界訂單已經陸續湧至，南化農會決定提前展開運銷，全力拓展國內、外通路。

    南化農會調度了20名人力協助運銷工作，整車的愛文芒果陸續到貨，幫忙搬卸，並進行篩選，再分級、裝箱，忙碌不已。

    南化農會供銷部主任林宜珍表示，之前因為山區降雨偏少，早花採收的愛文，小果率較高，雖然重量300公克以下，但香氣足、甜度夠，品質極佳，一樣值得推薦。

    林宜珍指出，農會嚴格篩選，為消費者把關，由於已經建立市場口碑，甚至有積極爭取外銷訂單的屏東批發商，專程北上來搶貨，合作細節正在洽談中，顯見南化愛文的熱門程度。

    林宜珍提到，1級品初步以每公斤80元收購，穩住市場價格，未來再依照拍賣行情調整，努力讓農民的辛苦成果獲得更好回報。

    目前農會推出的系列愛文禮盒，包含6公斤裝的9～10粒為1000元、6公斤裝的17～18粒為600元，以及南芝園頂級3公斤裝的5～6粒為700元，還有精品A級6公斤裝的9～12粒為1350元、精品B級3公斤裝的5～6粒為550元。

    愛文芒果產季已到，南化區農會啟動共同運銷作業，協助拓展市場。（記者吳俊鋒攝）

    愛文芒果產季已到，南化區農會啟動共同運銷作業，協助拓展市場。（記者吳俊鋒攝）

    南化區農會啟動愛文芒果運銷，分級、裝箱後準備出貨。（記者吳俊鋒攝）

    南化區農會啟動愛文芒果運銷，分級、裝箱後準備出貨。（記者吳俊鋒攝）

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