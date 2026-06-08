少子化浪潮衝擊 澎湖1人畢業生學校增加

鳥嶼國中今年僅1名畢業生，由校長仰瓊宜頒發畢業證書。（澎湖縣教育處提供）

又到了鳳凰花開、驪歌初起的畢業旺季，各級學校紛紛舉行畢業典禮，受到少子化衝擊，今年澎湖國中小有5所學校，僅有1名畢業生，而台灣最西的領土-花嶼國小，則連續2年沒有畢業生，少子化情形相當嚴重，已到了不容許再漠視的狀況。

澎湖1人畢業典禮，今（8）日率先由鳥嶼國中登場，全校唯一畢業生鄭苡柔，一口氣囊括縣長獎、議長獎、宋昀芝議員獎、魏睿宏議員獎、立法委員獎、鄉長獎、代表會主席獎、家長會長獎、村長獎、家協理事長獎、學科成績優異獎、綜合表現優秀獎等，看似風光背後，也凸顯出澎湖少子化的無奈。

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鳥嶼國中獨立創校於2006年，目前總班數3班，全校學生共10人，屬澎湖2級離島學校，四面臨海海島型學校，為島上唯一國民中學。除了鳥嶼國中1名畢業生外，將澳國中、望安國中、將軍國小、雙湖國小都是1人，全部都是離島學校，與澎湖近年來裁本島、留離島教育政策有關。

從生肖效應觀察，龍年出生數相對較多，虎年、豬年則偏低，進一步影響當年度小一新生數量。這波少子化趨勢，將持續影響國中、高中乃至大學學齡人口結構少子化浪潮持續衝擊全台校園，澎湖去年4所學校僅收1人，各地教育界憂心，生源萎縮不僅影響學校永續經營，也將加重師資調配與教育品質挑戰。澎湖方面去年國中新生與國小新生合計僅520人，比前年再少8人，37所國小中，就有望安、將軍、花嶼3所國小與將澳國中新生僅1人。

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