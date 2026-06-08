梅雨鋒面來襲 中市16時起啟動3級緊急災害應變小組

建設局提前防汛，行道樹防災修剪作業已完成1萬4897株。（市府提供）

梅雨鋒面來襲，依中央氣象署預報，台中地區自今（8）日起有連續性豪雨及局部短延時強降雨發生機率，台中市政府建設局嚴陣以待，於今日下午4時啟動三級緊急災害應變小組，全面強化防汛整備及應變作業。

建設局表示，依據氣象預報，此波鋒面對流發展旺盛，易伴隨雷擊、強陣風及短時強降雨等劇烈天氣現象，其中9日及10日降雨最為顯著。市府已提前啟動三級應變警戒機制，強化各項防汛及災害應變作業；如有災情發生，民眾可撥打119或1999市民專線通報，市府將第一時間派員搶修處置，降低災害影響。

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建設局並指出，目前已完成各項防汛整備工作，包括完成1萬4897株行道樹防災修剪作業，16處車行地下道機電及抽水設備均已完成測試運轉；另於53處易積淹水地點建置智慧監視系統，可即時掌握現場水情及地下道水位變化，提升應變效率。

此外，針對大肚和美跨河橋梁、東豐快速道路及台中巨蛋等重大在建工程，建設局也已全面加強工地防汛及安全措施，並要求施工單位落實巡檢與應變機制，以最嚴謹態度做好各項防災準備，確保市民通行安全及工區作業穩定。

建設局強調，將加強重要道路、橋梁、地下道及易積淹水路段巡查外，也同步運用監視器、水位偵測系統及智慧監測設備，即時掌握各地水情變化，並與各區公所建立橫向聯繫及災情通報機制，落實24小時待命搶修能量，全力守護市民生命財產及通行安全。

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