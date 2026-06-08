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    首頁 > 生活

    雨彈狂轟中南部！氣象署估下午5點啟動「大規模劇烈豪雨作業」

    2026/06/08 16:15 記者黃宜靜／台北報導
    中央氣象署宣布，滯留鋒面及西南氣流影響，將在下午5時起啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，並在晚上8時30分舉行記者說明會。（記者方賓照攝）

    中央氣象署宣布，滯留鋒面及西南氣流影響，將在下午5時起啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，並在晚上8時30分舉行記者說明會。（記者方賓照攝）

    今天（8日）鋒面接近、西南風增強，嘉義以南可能有短延時強降雨，午後北部、東北部山區也要留意雷雨發生，且將持續到傍晚，提醒民眾下班返家注意。中央氣象署宣布，滯留鋒面及西南氣流影響，將在下午5時起啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，並在晚上8時30分舉行記者說明會。

    據氣象署統計，今天截至下午3點30分，累積雨量前5名分別是，高雄吉東測站137毫米，屏東里港135毫米、屏東九如測站128.5毫米、高雄美濃及台北劍南路測站皆為128毫米。

    氣象署表示，今天白天中南部地區，尤其是嘉義以南有短延時強降雨，南部山區累積雨量相當可觀；另外，北部及東北部山區午後有較強雷陣雨，並持續到傍晚左右，下班返家民眾留意強降雨發生。今天晚上到明天清晨北部地區降雨趨緩，而迎風面中南部地區雨勢仍持續。

    氣象署指出，明、後兩天受滯留鋒面及西南氣流影響，各地都有豪雨或大雨發生機會，尤其中南部山區須特別留意局部豪雨等級以上降雨。

    氣象署統計，今天截至下午3點30分累積雨量圖。（圖取自氣象署官網）

    氣象署統計，今天截至下午3點30分累積雨量圖。（圖取自氣象署官網）

    一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

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