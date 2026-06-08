端午節到了！北市抽驗粽料、飲冰品 1件花生粉檢出真菌毒素超標

1件在台北全向雜糧商行的花生粉檢出真菌毒素不符規定。（圖由北市衛生局提供）

端午假期即將到來，台北市府衛生局前往食品行、粽子專賣店、超商、超市、賣場、傳統市場等粽子製造及販售場所，抽驗各式粽子、餡料及生鮮肉品等相關產品，總計抽驗85件，其中84件符合規定，其中1件在台北全向雜糧商行的花生粉檢出真菌毒素不符規定，責令業者立即下架。此外，衛生局也針對學校自設廚房及外訂餐盒、食材（半成品及豬肉原料）抽驗，以及飲冰品抽驗，結果皆符合規定。

北市衛生局說明，本次抽驗85件端午節應景食品，包括粽子餡料40件、粽子25件、生鮮畜產品10件、調味醬5件及花生粉5件，依品項擇定檢驗項目包含12項防腐劑、硼酸及其鹽類、漂白劑、殺菌劑、農藥殘留、蘇丹色素、動物用藥乙型受體素、黃麴毒素等，其中1件「特A花生粉」檢出總黃麴毒素、黃麴毒素B1超標，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」限量規定。

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北市衛生局已責令販售業者立即將不合格產品下架，不符規定產品經查來源屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理，經查違規屬實，可依違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條第8款命限期改正，屆期不改正者，處製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局說明，「黃麴毒素」為誘發肝癌的主要毒素之一，具有極高熱安定性，需加熱至極高溫（237~306°C）才可分解，難以一般烹煮方式或加工製程去除，台灣屬高溫潮濕氣候，米、麥、豆、花生及其製品（如花生粉、花生醬）、五穀雜糧、堅果類、果乾類等相關製品若未妥善保存，極容易孳生黴菌，並導致真菌毒素污染。

針對校園食安，衛生局在115年上半年進行學校自設廚房及外訂餐盒、食材（半成品及豬肉原料）抽驗，共計抽驗89件產品，包含73件餐食、7件豬肉原料及9件半成品。本次抽驗73件餐食食品來源，分別為59間學校自設廚房，包含42間國小、14間高級中學（或完全中學）、3間特殊教育學校、7家北市盒餐業者、7家供應北市學校的外縣市盒餐業者，檢驗結果皆符合食品中微生物衛生標準。抽驗7件豬肉原料檢驗乙型受體素，5件豆製品、2件魚肉煉製品及2件麵製品，依產品類別分別檢驗防腐劑、著色劑、殺菌劑過氧化氫等，結果均符合規定。

此外，天氣逐漸炎熱，衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，自今年4月下旬起執行散裝飲冰品及配料抽驗，第1波共計抽驗93件（包括17件冰品、18件食用冰塊、26件飲料、2件熟配料及30件配料），檢驗結果均符合規定，本次再次抽驗61件飲冰品（包含冰品、食用冰塊、飲料）及2件熟配料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌）；另抽驗30件配料（粉圓、椰果、粉粿、芋圓……等），視產品性質檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑等，結果均符合規定。

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