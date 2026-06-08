雄中、雄女邀全國106名菁英學子 模擬聯合國會議辯論交流

全國106名學子進行討論和交流。（高雄市教育局提供）

「2026年港都菁英模擬聯合國會議」6、7日在高雄登場，全台10個縣市38所大專院校、高中職及國中共106名學生參與，學子們扮演各會員國代表，模擬國際議事廳情境中展開高強度的雙語思辨，從培養國際理解、跨文化溝通及全球公民素養。

港都菁英模擬聯合國會議由高雄市教育局主辦、行政暨國際處協辦，高雄中學及高雄女中及兩校模擬聯合國社共同承辦。此次模擬聯合國會議共分為「歐洲議會」、「聯合國經濟及社會理事會」 及「危機處理委員會」展開辯論，學習於情境協商中平衡國家利益，並試圖為全球面臨的當前與未來挑戰尋求共識與解方。

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高雄市教育局長吳立森表示，模擬聯合國不僅是一個學習國際議題的平台，更是一個培養全球視野的舞台。年輕人的聲音擁有改變世界的力量，期許參與學子能學習從不同角度思考問題，透過有意義的辯論交流意見，並在合作中尋求共識。

高雄市行政暨國際處長張硯卿說，鼓勵青年世代積極參與全球議題的討論與交流，在思辨與辯論的過程中，培養自信、建立深厚的跨校友誼，未來更能發揮影響力，透過年輕世代，讓世界看見台灣與高雄的力量。

與會學生們則分享，站在不同立場思考複雜的國際賽局，藉由跨文化交流與協商過程，深刻體會國際事務決策的複雜性，以及全球化時代下溝通與理解的重要價值。

菁英學子模擬聯合國會議，針對國際議題進行辯論。（高雄市教育局提供）

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