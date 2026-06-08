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    首頁 > 生活

    備戰梅雨颱風 台南消防攜手南紡打造防災物專區

    2026/06/08 16:01 記者王俊忠／台南報導
    南市消防局攜手南紡購物中心在館內設置防災物資專區，供民眾選購也強化防災意識。（南市消防局提供）

    南市消防局攜手南紡購物中心在館內設置防災物資專區，供民眾選購也強化防災意識。（南市消防局提供）

    隨著梅雨、颱風季節來臨，台南市政府配合內政部「2026年各賣場及網路平台設置防災（颱）專區」計畫，8日宣布跨界攜手南紡購物中心打造「6月盛夏防災專區」，並視情況擴大至8月31日季節性設置，全面落實「自主防災、在地應援」目標，籲請市民提早做好防颱準備。

    南市消防局表示，與南紡購物中心合作、特別將官方防災素材融入商場防災應援專區，內容包括：（1） 防災物資一站式宣導：專區內除媒合生活品牌提供手電筒、行動電源、防汛沙包替代品等民生儲備物資外，更實體展示「緊急避難包」標準配備，讓市民在採購物資同時掌握關鍵、重要的防災知識。（2） 數位防災資訊再升級：消防署同步更新消防防災e點通全民防災e點通，方便民眾隨時掌握最新災情及防災準備，也藉此呼籲市民要隨時注意梅雨雨勢與颱風發展的最新動態，做好事前防範工作及居家附近避難收容處所的位置資訊。

    消防局長楊宗林表示，面對颱風帶來的巨大威脅，社區與市民維持「3日自主防災生活圈」的共識至關重要，尤其面對地震、颱風等大規模災害時，當水電、通訊及交通中斷，社區與民眾需具備「自助與互助」的能力，在救援到達前的關鍵72小時（3天）內維持基本生存與運作。

    南市消防局攜手南紡購物中心在館內設置防災物資專區，供民眾選購也強化防災意識。（南市消防局提供）

    南市消防局攜手南紡購物中心在館內設置防災物資專區，供民眾選購也強化防災意識。（南市消防局提供）

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